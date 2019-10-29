依 法 論 法／夫外遇責任較大 妻訴離才公平

偷腥毆妻示意圖

2019-10-29 05:30:00

新竹吳男自己外遇，卻訴請休妻，而被元配反將一軍，法官不准吳男休妻，但同意元配陳女休夫；夫妻婚姻破裂除了雙方同意，登記離婚，另一途只能上法院打官司，民法第1052條列舉10項離婚條件，夫妻之一方符合情形之一者，他方得向法院請求離婚，但同條也規定，除10項離婚條件以外，夫妻一方另有重大事由，難以維持婚姻者，另一方得請求離婚。

我國的離婚訴訟帶有「有責主義」的色彩，所以，若婚姻破裂事由應由夫妻一方負責者，僅他方得請求離婚，而當夫妻雙方均有責時，僅准責任較輕之一方請求離婚，才符合公平原則。

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至於夫妻分別訴請離婚，法官會考量哪方責任比較大的原因，則是根據最高法院判決要旨，夫妻間有難以維持婚姻的重大事由時，如果夫妻雙方均需負責，應比較、衡量雙方的有責程度，僅責任較輕的一方得向責任較重的他方請求離婚，如雙方的有責程度相同，則雙方均得請求離婚，以符公平，因此得訴請離婚者，應係可歸責較小一方才能提起，而非主觀上認為婚姻已生破綻的一方。（記者蔡彰盛整理）

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