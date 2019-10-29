偷腥還毆妻給小三看 渣男休妻不成反被休

偷腥毆妻示意圖

2019-10-29 05:30:00

撞壞摩鐵柱子逼妻賠

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹吳姓男子在外養小三，甚至開車載妹床戰摩鐵卻撞壞摩鐵柱子，竟逼妻子陳女出面賠償，還當小三的面痛毆陳女，沒想到吳男惡人先告狀，以陳女10多年來都不願讓他碰訴請休妻，陳女忍無可忍，認為自己才有資格休夫，並提起反訴。新竹地院法官認定吳男沒資格休妻，受盡屈辱的陳女有權休夫，判准離婚。

吳男指控，與妻子陳女26年前結婚，陳女10多年來拒絕行房，且初一、十五不採買祭祀，夫妻感情無法維繫，訴請休妻。

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替吳男生下3名女兒的陳女得知後滿腹委屈，自認她才有理由休夫，因此提起反訴，請求法官判准離婚。

陳女指控，吳男共有3段外遇，某次曾在大街上撞見他與小三在一起，吳男竟衝上前痛打她一頓。

夫外遇 妻怕染性病拒行房

她是得知吳男外遇，擔心染上性病才拒絕行房。並指控，吳男生性懶惰，每每向她伸手要錢，她若拒絕，動輒辱罵三字經或「死魚、沒用、生不出男生」，甚至將房門釘死不讓她出門，或將她毒打一頓。有次甚至載小三床戰摩鐵，開車進大門口時因太過興奮，以致車子撞壞摩鐵柱子，竟叫她拿錢去賠償。

2個女兒作證 父外遇

3個女兒當中，有2個女兒出面作證，表示父親常罵母親三字經，小學時曾半夜被母親叫醒，跟著媽媽、阿嬤一起到小三家抓姦，迄今父親仍有小三，而對方也會傳「老公，我好想你」之類簡訊，且父親外遇不斷，小三、小四到小五都有，向母親要不到錢就威脅要離婚、趕媽媽出去等。

法官因此認為，夫妻婚姻破綻的產生與擴大，主要應歸責男方，吳男訴請休妻無理，應予駁回。

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