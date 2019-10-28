戰地醫師、工程師、國際刑警都來了 熟女博士網路交友遭詐560萬

刑事局提醒熟女不要在網路輕信專業人士並涉及金錢，以防遭詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

2019-10-28 05:30:00

對方化身專業人士 引上鉤

〔記者姚岳宏／台北報導〕年約五十歲、具博士學位的黃姓熟女，網路交友時遭詐騙集團盯上，發現她對專業權威形象會有莫名的信賴感，於是陸續化身聯合國牙醫師、美國工程師、聯合國外科醫師、國際刑警，再以戰地匯錢不便等老梗，向她借錢周轉，短短五個月，黃女慘遭詐騙高達新台幣五百六十萬餘元。

黃姓女子今年四月間在交友網站，結識號稱在敘利亞擔任聯合國牙醫師的網友，雙方透過LINE密切聯絡，對方表示因身處戰地，轉帳不便，要求黃女代墊款項，並承諾工作結束後即返還借款，黃女陸續匯出五萬五千英鎊及四萬五千美元，將總計約三百六十二萬新台幣匯至對方指定帳戶。

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稱戰地不便 促代墊款周轉

沒多久，黃女在同一交友網站另結識自稱美國工程師的網友，以需在馬來西亞開戶為由，請黃女協助辦理，天真的黃女依然不疑有他，提供兩萬六千餘美元，約合八十五萬新台幣匯給該名網友。

付出石沉大海 才知是騙局

今年六月，黃女再於該交友網站與自稱聯合國外科醫師的網友私下加LINE聯絡，對方以接受美國聯邦調查局查案為由，請黃女代墊調查所需款項；七月，黃女又於該交友網站結識宣稱為國際刑警的網友，要求黃女協助偵辦國際詐騙案件，需支付比特幣協助辦案，黃女因此再匯出約合一百萬新台幣的款項；直至所有付出均石沉大海，黃女才發現全是騙局。

刑事局分析發現，高學歷知識分子因易對特定專業權威形象，產生謬誤的信賴感，詐團只要摻雜專業術語的對話，再營造出能引起被害人關注的情境，就能輕易以需緊急援助、高投報等理由，詐取被害人大筆積蓄。

刑事局呼籲，切莫過度依賴網路交友，並慎防暴露過多個人資料，如遇可疑，請儘速撥打一六五專線諮詢，避免成為詐騙集團眼中的肥羊。

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