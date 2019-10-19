驚！623種新興毒品 無法可罰

2019-10-19

〔記者吳政峰／台北報導〕修法卡2年動彈不得，我國竟有623種新興毒品無法可罰！

聯國揭示即將破千

新興毒品氾濫，毒品工廠不斷變更毒品化學式藉以脫罪，法務部前年提出「毒品危害防制條例修正案」，試圖把化學結構類似的變異毒品一次納管，但草案卡在立法院2年無下文，迄目前聯合國揭示的新興毒品已達971種，預計年底破千，而國內新興毒品僅列管348種；法務部長蔡清祥認為，若法制仍牛步，恐影響緝毒成效，盼立委儘速通過修正案。

台灣僅列管348種

聯合國毒品與犯罪辦公室把新興毒品定義為，未經聯合國「麻醉藥品單一公約」或「影響精神物質公約」所規範，但濫用會在某期間造成公共衛生威脅者。到2016年，聯合國認定新興毒品有739種，當年台灣施用新興毒品致死人數達到100人，法務部因此提出修法草案，希望把化學結構類似的毒品一次列管，避免納管速度跟不上毒品變異速度。

由於刑法為「罪刑法定」主義，須行政院公告的毒品才可論罪，毒販稍微更改毒品的官能基（決定有機化合物化學性質的原子和原子團）就能創造出新毒品，卻因行政院尚未列管，抓到也無法可罰。

法部憂緝毒碰壁

故法務部朝「一次納管」方向修法，毒品審議委員會找出結構相似毒品，就能委請行政院一次大量公告，不用等到變異毒品在國內流通。但因若干立委反對，迄今沒進度。

部分立委認為有些結構類似物品可能與民生或工業有關，一次大量列管恐影響經濟發展，侵害人權。法務部說，毒品列管前會函詢工業局、食藥署、查緝機關等，若判定恐影響經濟發展，亦可透過工業管制而不用公告為毒品，比如笑氣就是其中一例。

法醫研究所毒物化學組組長林棟樑認為，立院若對列管類似物有疑慮，修法內容可直接列管聯合國已公告的新興毒品，比如現有的971種。

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