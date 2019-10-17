立院通過提案 法扶資源排富

2019-10-17

〔記者謝君臨、溫于德／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨天初審通過「109年度法律扶助基金會預算書案」，業務總收入及支出預算均編列15億2145萬餘元。會中立委關注法扶資源遭濫用情況，通過民進黨立委周春米的臨時提案，排除法扶律師為有資力的當事人打官司，以免有失法律扶助弱勢者的本旨。

提案指出，現行法院對強制辯護案件採三元模式，分別為公設辯護人、法院指定律師（義務辯護）以及法扶律師，但有資力當事人的強制辯護案若由法扶承接，恐排擠原有法扶資源及不符法扶的本意。

因此法院審理強制辯護案件時，宜審酌當事人資力，非無資力者應由公設辯護人或義務辯護律師協助，無資力者才轉介法扶承接案件。

法扶會執行長周漢威解釋，以往法院轉介至法扶的強制辯護案件，法扶均派律師辯護，但有些被告實際上「具資力」卻又不願花錢聘用，與法扶扶助弱勢的意旨不符合，因此產生此提案。

至於公設辯護人功能，周漢威說，公設辯護人如同義務律師一般，但並非每個法院都設有公設辯護人，有公設辯護人的法院，法官可指定公設辯護人為被告辯護。

司法院秘書長林輝煌指出，為監督並確保法扶基金會的正常運作及健全發展，司法院設置監督管理委員會，並依據法扶法規定，審查監督法扶基金會擬定的年度工作計畫，及基金、經費的運用、法扶事件品質等，迄今已召開142次審查會。

林輝煌表示，司法院會善盡監督管理責任，督促法扶基金會努力完成各項工作計畫，使國家捐助的經費發揮最大效益。

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