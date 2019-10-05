救災新規「衡酌目的風險」 台中做了沒

2019-10-05

中消︰戰術執行判斷及作法無不當 徐國勇︰無人受困不用進去

〔記者陳薏云、許國楨、陳鈺馥、陳昀、洪美秀／綜合報導〕 去年四月敬鵬工業大火造成六名消防員殉職後，內政部消防署修正「消防機關火場指揮及搶救作業要點」，加註提醒要「衡酌搶救目的與救災風險」，就是認為火災搶救具有高度危險及不確定性，沒必要冒險進入火場時，就不要冒險進入。本次台中農地違章工廠火警，台中市消防局把這個最高指導原則考慮進去了嗎？

該項修正是在要點第六條加註，「搶救人員應於救災安全前提下，衡酌搶救目的與救災風險，採取適當搶救作為」，也就是將消防員的救災安全列為重要考量，確保平安完成任務，於衡酌搶救目的與救災風險後，決定搶救策略與戰術。

內政部長徐國勇昨也表示，必須考量、評估火場安全，若火場內沒有人受困，原則上不用進去，指揮官要求消防員進入必須有相當理由，他將調閱台中這件火災調查報告，了解進入火場理由。

台中市消防局第一大隊副大隊長楊世葆表示，當時左側建物全面燃燒，右側建物無燃燒狀況，兩側建物中間通道上方加蓋金屬雨遮，熱煙流無法排出。為阻絕延燒，指揮官下令在中間走道佈水線及派西屯分隊觀測煙熱是否延燒，二名隊員才受命進入未燃燒建物，就戰術執行的判斷及作法並無不當。

人命和財損衡量 孰輕孰重很明顯

但有基層消防員認為，當時台中違章工廠火警無人受困，搶救目的只是讓其中一側工廠不受延燒，無救人急迫性，若就人命安全和財損衡量，孰輕孰重應很明顯；至於救災風險，已有一側鐵皮屋燃燒，仍進人旁邊屋頂相連的鐵皮屋，風險之大應顯而易判。該名消防員懷疑中消最大的考量，恐是消防局長說的「若未積極救災，擔心會遭質疑怠惰不作為」。

另有林姓消防員則認為，消防法裡有提到人命優先，但民眾財損也是考量，指揮官一定是基於現場狀況才派員進火場，沒有指揮官願意看到同仁喪命。

新竹地檢署檢察官許大偉說，鐵皮屋耐熱性不高，一起火就易坍塌，再強的消防員也無法安全逃出。死者謝志雄的母親痛斥，鐵皮屋火警根本就不該進去。

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