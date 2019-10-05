追死因／2消空間迷向 有空氣存量非窒息

2019-10-05

〔記者許國楨、張瑞楨、張軒哲、羅欣貞、黃鐘山／綜合報導〕檢方和消防單位追查勇消張哲嘉、謝志雄，何以短短十分鐘就被大火吞噬，發覺兩人空氣瓶仍有存量，但關鍵時間完全未透過無線電呼救。資深消防員研判，很可能上樓尋找起火點時，遭突來的濃煙圍困致發生「空間迷向」，隨後即遭瞬間引燃的火勢吞噬。

據消防局掌握的跡證，罹難兩人的空氣瓶還有存量，但均未呼救，兩人進入右側建物一樓時並無濃煙，室內照明燈也正常運作，故資深消防員研判是遭突來濃煙圍困迷向，找不到退路。若兩人在安全處躲避，空氣瓶會用盡，且會用無線電呼救，據此研判很可能是火勢瞬間變大時，兩人即罹難，根本不及躲避或呼救。

台中市消防局說，兩人約進入十分鐘後，因見煙流大量竄出，馬上通知兩人撤出，但已無回應失聯。因兩側建物中間通道上方蓋了相連的金屬雨遮屋頂，左側建物熱煙流無法排出，積蓄的熱煙流遂沿著頂蓋，朝右側建物上層灌入，引燃堆積在廠房二樓的貨物，產生大量高溫，才釀不幸。

總統蔡英文昨到台中市殯儀館慰問殉職消防員家屬，謝志雄懷著雙胞胎的妻子和張哲嘉兄長，都請政府重視消防員執勤安全。

消防局指出，除對殉職消防員從優撫卹，並追加晉升小隊長，入祀忠烈祠。而兩人因遺體嚴重碳化，檢警採集檢體進行ＤＮＡ比對後，完成相驗程序。至於起火工廠負責人陳俊孚是否觸犯公共危險罪等刑責？中檢表示會持續調查釐清。

違建廠主「陳董」遭起底 是義消顧問

地方上稱陳俊孚為「陳董」，他的友人說，陳董曾在台中北屯區長期擔任警友會辦事處副主任、派出所警友站站長、守望相助隊大隊長及義消分隊顧問，他表示會負起責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法