大雅出事卻拆霧峰違建 民眾質疑中市府解決決心

2019-10-05

〔記者張軒哲、張菁雅／台中報導〕台中大雅農地違建惡火導致兩名消防員殉職，有台中市民投訴本報，指市長盧秀燕放任大雅、神岡和潭子區的違建大本營繼續蓋，發生二勇消殉職事件後，卻在昨天大動作安排「農地違建拆除行程」，由都發局拆除霧峰的違建。投訴民眾說，只派員到無關緊要的地方拆違建，解決問題的決心在哪裡，還是只是「演」一下粉飾太平？

一名大雅區民眾投訴指出，全台中違規農地工廠主要集中在大雅、神岡和潭子，這次發生大火的大雅區，就是全台農地違規工廠最集中的區域之一。大雅在地人都知道，這一年來違章工廠沒減少，還一直繼續蓋，常見到正在興建的農地工廠。之前對違章工廠的態度就是「放任」和「默許」，發生事情才改口，稱要全面清查違建工廠。

投訴人說，但今年四月，市長盧秀燕在一項經濟論壇上表示：「不能一家犯錯，就全部工安檢查，恐造成騷擾廠商。」

對於昨天的拆除行動，都發局表示，早已要求霧峰地主九月底前自行拆除，地主遲不拆除，因此前往拆除；市府平均每月拆除兩百件以上違建，但查獲或被檢舉的違建高達六百件以上，拆的速度不敵新增案數。

都發局說，每年拆除違章建築預算只有一千萬元，市府過去曾制定「台中市強制拆除違章建築收取費用自治條例」草案，被市議會退回，市府將研究是否再次提案送審，藉此遏止違章。該自治條例草案規定，強制拆除危害公安的違建，市府可向違建人收費，改變過去使用納稅人經費來執行拆除的不合理現象。

市議員周永鴻表示，若自治條例加重罰責，他贊成市府再送一次，但違建本來就是違法，市府不能以預算不足為藉口，而不積極拆除違建。

根據都發局統計，至今年九月止，全市累計查報未拆違建達八萬七九○四件，其中農地違建查報五九九八件，拆除九六○件；台中市工廠登記家數為一萬九三八六家，較去年同期增加合法登記家數一九八家。

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