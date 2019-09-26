羞辱被告「活該」法官送懲

2019-09-26

司改會控俞力華 審6案濫用訴訟指揮權、恣意開示心證

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園地院法官俞力華積案四十五件，還差點縱放運毒被告，日前被職務法庭免職後已辭職。但她的劣行還不僅止於此，法官評鑑委員會昨再指她開庭時對被告說出「那你就活該」、「見鬼了」、「再扯一點好嗎？」等離譜言語，但考量她「非出於明顯惡意」，決議報請司法院人審會懲處，未送監察院彈劾。

俞力華積案45件被免職

民間司改會二○一五年間具狀請求評鑑俞力華，控她審理六案的開庭過程中，除了以上述言詞羞辱當事人外，還有「我現在到底是在跟幾歲的人講話？」「你是個男人就要敢做敢認」、「想要多開幾庭…我會認為犯後態度不佳，量刑上無法對你寬待」等情緒性用語，濫用訴訟指揮權和恣意開示心證。

法評會調查認為，俞力華開庭時還對被告說「審理之前承認的話，刑度是我一個人可以操控的」、「再進審理…你的承認就會變得比較廉價」、「妳是騙我的喔，我刑度一定會考量的」等強調犯後態度與量刑審酌的言語，有違法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項，亦不符法官應避免未審先判的開示心證，恐遭質疑判決不公、損及當事人訴訟權益。

法評會表示，俞力華還有其他對當事人充滿情緒性詢問及應對的言語，均有錄音，因而認定違反法官倫理規範與法官法情節重大。不過法評會認為俞力華非出於明顯惡意，且已因積案等事由被免除法官職務，綜合考量後，決議送人審會給予適當處分。

司院訂俞力華條款 禁重罪簡易判決

俞力華在審理一件本刑五年以上的運毒案時，不顧檢察官反對，逕幫兩名被告二度減刑，以利把原為合議審理的重罪案件，改為獨任審理的簡易判決處刑，最後判緩刑險縱放被告；司法院為此擬制「俞力華條款」，禁止本刑三年以上重罪採簡易判決，草案已送行政院會銜。

俞力華脫序語錄

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