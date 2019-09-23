知名桌球教練摸胸強吻 判離美少女500公尺

2019-09-23

〔記者楊國文／台北報導〕知名邱姓桌球教練涉趁12歲女學員午睡時，撫摸其乳房、強吻，導致她身心受創，少女母親不滿邱男違反「不再教球」承諾，認為可能會有其他少女受害而提告，一審依乘機猥褻罪判邱8月徒刑；邱上訴後允諾賠償，請求輕判，高等法院認為邱有悔意，判8月徒刑、緩刑5年，且命令邱「應遠離少女本人、學校、住處至少500公尺」，若違反將撤銷緩刑而入獄。

判8月緩刑5年 若違反得入獄

邱姓桌球教練30多歲、未婚，被他教導的球員，在國內多項比賽戰績優異。

判決指出，2016年，小琦（化名）和學員練球後，在邱姓教練住處用完午餐及午睡，邱男竟伸手撫摸小琦乳房並強吻。

小琦驚醒，因受嚴重驚嚇，拒絕再去邱男處所上桌球課程，小琦母親追問得知邱男猥褻女兒，原本欲提告，邱男卻打包票說不再教小朋友打桌球，藉此安撫兩人；不料，小琦母親查出，邱男仍教導多名女學員打桌球，小琦在賽場仍遇到邱指導學員出賽，嚇到不知所措，小琦母親質疑還會有其他女學員受害，提出告訴。

新北地院認為，邱男猥褻小琦已造成身心受創，且未獲得家屬原諒，判他8月徒刑，不得緩刑。邱上訴高等法院，小琦母親則提出刑事附帶民事訴訟，對邱求償80萬元。

高等法院審理時，邱辯稱，未說謊騙小琦家人，「因為他帶教桌球參加比賽的成績好，致很多女學員家長一再要求，他才繼續教桌球」，並同意賠償80萬元，保證不再犯，小琦母親批評邱犯行重大，應離開桌球界，及判他有罪入獄。

高院認定，邱始終坦承犯行，也同意賠償，加上無前科，應不致再犯，判8月徒刑、緩刑5年，且命邱「應遠離少女本人、學校、住處至少500公尺」。

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