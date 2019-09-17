20歲女兒交男友 父「放不下」潑汽油大鬧

2019-09-17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子的20歲女兒交了男友，吳男卻「放不下心」，認為女兒與上一任男友的感情沒有結果，還沒走出情傷，希望女兒暫時不要再交男友談感情。前天深夜他喝得醉醺醺，為了交男友一事與女兒吵架，盛怒下潑灑汽油企圖縱火，女兒則持刀以死相逼，員警用辣椒水制伏吳男，女兒於對峙時頸部被自己割傷，送醫無大礙，警方將吳男依縱火未遂罪與家庭暴力防治法移送法辦。

女兒持刀以死相逼制止

據指出，吳男的女兒求學時曾結交男友，但男友的父母親反對兩人交往，感情沒有結果，女兒也因此中斷學業，並衍生情感創傷後遺症。與前男友之間的情感傷痛尚未撫平，女兒最近又交新男友，吳男不是很喜歡對方，更重要的是，他「放不下心」，擔心女兒上次的情傷尚未痊癒，如再度受情感傷害，恐衍生更嚴重的心理或情緒困擾。

前天深夜10時許，父女兩人再度為此爭執，吳男希望女兒暫時不要交男友，先讓自己心理情緒穩定，再來談感情。女兒卻認為父親管太多，沒有權力干涉她談情說愛，已醉酒的吳男，氣得拿汽油潑灑住處，女兒也相當強悍，手持刀企圖以死相逼，制止父親胡鬧之舉。

醉父被帶到派出所 呼呼大睡

中市警獲報到場，噴灑辣椒水壓制吳男，現場充滿汽油味道，吳男女兒被自己割傷，隨後由救護車送醫，附近居民嚇得一度持滅火器警戒。吳男在派出所內呼呼大睡3小時，昨天清晨被警方移送法辦。

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