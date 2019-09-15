2女贏錢遭6男擄走 如廁求助陌生人脫困

2019-09-15

被暴打、搶走贏來的錢、簽百萬本票

〔記者林嘉東／基隆報導〕楊姓女子於中秋節凌晨到職業賭場開賭，贏錢走人，遭許姓賭場圍事小弟等6名凶悍男子押走，慘遭亂棒暴打，還被搶走剛贏來的18萬元及逼簽100萬元本票，但仍無法脫身，最後趁上公廁時向廁所內陌生女子求助報案，才在警方營救下脫困。檢方昨以有串證之虞聲押許嫌等3人，另追捕在逃3共犯。

照做仍未獲釋 逼家人拿錢來贖人

楊女13日凌晨與女性友人至新北市萬里區野柳一處隱身民宅的流動麻將職業賭場賭博，玩到快天亮才離去，陳女與友人走出賭場不久，就被6人押上車。

警方接獲民眾報案稱，有2名女子遭多名男子強盜，控制在基隆中山區湖海路一輛車子上，警方趕抵救出2女，逮到許、李與宋姓3男；楊女等2人獲救時滿身是傷。

楊女哭訴，遭人持球棒痛打頭、背等多處，對方搶走她身上18萬元現金、逼她簽下100萬元本票後，還不肯放她走，更強逼她打電話叫女兒拿錢來贖人。

「我被人控制」 請求代為報警獲救

楊女被迫打電話給女兒籌錢，等待過程中假借要上廁所，走進公廁見廁所內有一名陌生女子，當場向對方求助「我被人控制」，請對方協助報案，熱心陌生女子代為報警，警方趕來救人。

許嫌等3人落網後辯稱，楊女詐賭贏錢，不爽才押人，想討回被贏走的錢；楊女否認詐賭。

警方調查，落網者有一人是賭客，另2人是賭場圍事，研判賭場經營者不爽楊女贏錢，教唆小弟押人奪錢。

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