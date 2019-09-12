死囚再減1人 吳慶陸病逝

〔記者楊政郡／台中報導〕死囚又少一個！台中水湳市場雞販吳慶陸與鵝肉販呂文昇共同殺害黃姓老夫婦，2人均被判死刑定讞至今13年，吳慶陸本月7日因胃癌病死台中培德醫院安寧病房，全國死囚再降1人，計39人。
15年前割頸劫殺老夫婦
60歲吳慶陸原在水湳市場擺攤賣雞，因地下錢莊逼債甚急，在賣鵝肉的呂文昇引介下，得知同為76歲住北屯的黃庭、黃楊碧霞老夫婦，有多棟不動產，財力豐厚，共謀行搶。
2004年1月7日中午，呂文昇帶著吳慶陸到黃庭夫婦住處，夫婦倆熱心招待入屋聊天，吳、呂開口向老夫婦借錢遭拒，呂拿出預藏西瓜刀架住黃某脖子，強迫要「借款」50萬元，老夫婦不肯屈服，呂出手割了黃某頸部，血流如注不支倒地。
黃婦驚叫拿起電話想報警，吳慶陸一手抓住，以美工刀刺頭部、頸部、背部多刀。2人一起逼老夫婦說出財物放置地點，並以小刀凌遲老夫婦。黃婦哀叫，2人竟將剪刀插入黃婦頸部，又把黃某氣管切斷，搜刮1萬2千餘元後逃逸。
2006年8月，2人被最高法院判處死刑定讞，羈押在台中看守所至今13年，廢死聯盟多次為他們聲請再審及釋憲等程序。
胃癌拒化療走完江湖路
台中看守所指出，吳慶陸去年確認罹患胃癌末期，吳拒絕化療，醫師建議轉進中監培德醫院安寧病房，吳在安寧病房1個多月，於9月7日凌晨病逝，報台中地檢署相驗，家屬沒有意見，遺體已領回。