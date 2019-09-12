勞健保費、罰單、所得稅...全不繳／年收200萬律師遭管收

2019-09-12

〔記者王俊忠／台南報導〕年收入約200萬的律師，竟然要繳給國家的錢一毛也不給，這下被法院管收了！

5年收入千餘萬 稱妻拿走

53歲的執業陳姓律師因積欠稅款共135萬元，行政執行署台南分署執行官查出陳男5年多來受委任案件有236件、執業收入逾1千萬元以上，卻拒不繳納欠稅款，前天被台南分署執行官拘提到案，陳男仍不繳欠稅款，被台南分署聲請法院管收獲准，是台南地區少見欠稅款遭管收的現任律師。

被拘提到案 仍一毛不拔

據了解，陳男住在高雄地區，在高雄與台南律師公會都有登錄執業。行政執行署台南分署表示，陳男滯欠綜合所得稅及罰鍰、使用牌照稅、交通罰鍰、燃料費、健保費、勞保費等共135萬元，逾期不繳納，被多個政府部門移送行政執行署台南分署強制執行。

行政執行官林家禾調查發現，陳男從2013年至2019年間受委託擔任訴訟代理人的案件達236件，推估律師執業收入達1千萬元以上，惟陳從2013年迄今卻僅清償欠款6萬餘元，與上千萬元的收入金額顯不相當。

行政執行官在9月10日拘提陳男到場時，訊問陳男有關執業收入去向，陳男答稱收入全由其妻子收受。執行官認為，陳男說法顯然與實務不符，陳的執業收入應會用於律師事務所營運開銷上，怎可能全給妻子收走？所以判定陳的說法是推諉之詞，上千萬元的收入流向還在追查中。

欠稅135萬元 解送管收

執行官指出，陳男有豐厚收入卻未用於清償滯欠的公法上金錢給付義務，在訊問後依調查所得事證認為陳男符合「顯有履行義務的可能，故不履行」及「就應供強制執行的財產有隱匿情事」之管收事由，向台南地院聲請管收，法官裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法