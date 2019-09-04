棺材掉路邊 台東警籲失主快領回

2019-09-04

〔記者陳賢義／台東報導〕台九線台東卑南鄉舊省道，昨日下午被人發現有一具全新棺材掉落路邊，雖然農曆七月已過，但見路邊棺材橫躺，有民眾仍會感到毛毛的，但多數民眾都淡定說沒什麼好怕的，警方研判可能是綑綁不牢，載運時脫落掉地，呼籲失主儘快出面領回。

遠望發現路旁橫躺著一具不明長形物，發現民眾好奇趨前一看，竟是一具包裝完整的新棺材，就地等待不見失主，隨即報警處理，警方獲報傻眼，抵達現場立刻圍起封鎖線，研判可是載運不慎鬆脫掉地，將調閱沿線監視器找尋失主。婦人騎機車路經，得知是棺材一點都不怕，輕鬆說道早上就看到了，因為有套上塑膠袋，未露出棺材的顏色，所以不會怕，如果有看到顏色，可能就會有些驚驚的。另名婦人則淡定的說，生老病死每一個人都會經歷，棺材而已沒有什麼好怕的，裡頭又沒有死人。

長約兩公尺的棺材，外層用塑膠袋包裹，裡頭還有一層乳白花布，棺蓋因掉落碰撞略有毀損。台東警分局偵查隊長許建坤表示，民眾撿獲遺失物送警，會依規定公告招領，倘若公告六個月後無人認領，即將遺失物送給拾得人；至於較特殊的物品，例如棺材，會依拾得物的規定處理，會先帶回警所保管，若有民眾出面認領就依規定發還，倘若無人出面，仍會公告招領，六個月未果送予拾得人，拾得人拒收就交由台東市公所協助處理。

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