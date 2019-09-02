安平海灘離岸流殺人 菲男溺水 5同鄉搶救1死

2019-09-02

吉土亞疑踩空溺水

〔記者王俊忠／台南報導〕上市公司堤維西交通與可成科技公司6名菲律賓籍男移工，昨到台南知名的安平區觀夕平台海灘戲水，但這裡是消防署公告的危險海域，有深溝、漩渦，甚至有殺人「離岸流」，昨傍晚近5點，可成科技30歲員工吉土亞疑踩空溺水，5名同鄉上前搭救，全都遭離岸流往外拉，導致集體溺水，在海面載浮載沉，救難人員救起6人，23歲堤維西員工雷恩送醫不治、2人命危送醫後恢復意識，另3人獲救意識清楚自行離去。

救人的雷恩反而溺斃

台南市堤維西交通公司與可成科技公司10多名菲律賓籍移工是教會教友，昨下午相約到安平觀夕平台海灘戲水，其中6人下海踏浪時，可成員工吉土亞疑踩空溺水，其他5名同伴見狀上前搭救，沒想到遭離岸流往外拉。

下午5點25分許，南市消防局防溺巡邏救生中隊巡邏經過安平區觀夕平台，發現海面有多人載浮載沉，下海救起6人，其中3人清醒，將另3人送醫；堤維西的雷恩獲救時無生命跡象，送醫不治，可成員工吉土亞意識模糊，送醫恢復意識；另名28歲可成員工羅亞，送醫後恢復意識。

南市消防局義消總隊救生分隊長王世雄說，約在下午5點25分許，透過望遠鏡觀察到有多名移工離海岸越來越遠，直覺有異，馬上請救生人員駕駛沙灘車巡邏，也出動救生艇往移工方向前進，同時通知北岸消防人員同步出動人艇搶救，很快救回1名沒有呼吸心跳的溺水者，接著陸續救起其他溺水者。

有同行菲籍移工看到同鄉溺水，焦急直呼溺水者姓名、不斷呼喚，當有人被救上岸時，都衝上前幫忙抬擔架。

獲救時意識清楚的3人已逕行離去，勞工局說，溺水的6人都是菲律賓籍，針對傷亡移工將協助核發專案慰問金。

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