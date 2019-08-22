院檢不同調／刑訴法對準現行犯規定不明確

2019-08-22

〔記者錢利忠／台北報導〕嘉義地檢署以準現行犯身分，聲押涉嫌兩岸地下匯兌案的吳姓台商夫妻，但嘉義地院認為被告不符合準現行犯要件，駁回聲押案當庭放人。法界認為，刑事訴訟法對於（準）現行犯的規定過於寬鬆不明確，沒明定時間要件，才會出現院、檢認定上不同調的情況；依實務經驗，檢方若認為被告涉嫌重大，可經訊問後當庭逮捕再聲押，就可避免（準）現行犯認定的爭端。

律師丁昱仁表示，刑訴法關於現行犯的認定，意旨在犯罪實施中或實施後即時被發覺者；或露有犯罪痕跡，顯然可被懷疑是犯人者，都能以現行犯論之。本案檢方即是以查扣現金贓物為由，推定嫌犯為準現行犯才據此聲押。

此案關鍵在於，嫌犯究竟是否符合準現行犯的要件？檢方認為，嫌犯同意調查局搜索後被扣得現金2.4億元，因而被檢調以持有贓物現金為由，認定為準現行犯。法官則認為，嫌犯並非當場人贓俱獲，被查扣的現金是否為贓物須靠證據而定，聲押要件須以合法逮捕為前提，檢方逮捕程序不合法，因而裁定釋放。

曾任新北地檢署檢察官的律師林俊峰表示，調查官所取出的現金是在嘉義縣大埔鄉扣得，而非從嫌犯身上取出，是否等同刑事訴訟法第88條第3項所規定，為被告所「持有」的贓物，而顯然為可疑的犯罪人？仍有疑義。

林俊峰並說，嫌犯所擁有的現金是否等同於違反銀行法犯罪所得的贓物？也須舉證，否則一般人若在家中放置大額私房錢，是否也會被輕易認定是從事不法犯罪的贓物？

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