2.4億若犯罪所得 觸7年起跳重罪

2019-08-22

款項如涉洗錢則全數沒收

〔記者張文川／台北報導〕律師陳敬暐表示，被嘉義地檢署查扣的2.4億餘元現金是否為不法所得，攸關本件地下匯兌案是否構成違反銀行法的「重罪」，因為銀行法「違法經營銀行收受存款、國內外匯兌等業務」罪，一般法定刑度是3年至10年，但犯罪獲取的財物或財產上利益達1億元者，刑度則是7年以上，構成最輕本刑5年以上重罪的條件。

嘉義地檢署與調查局逮捕涉嫌從事地下匯兌的吳氏夫婦，查扣2.4億元，聲請羈押卻被法官「打槍」釋放，理由之一是難以認定2.4億元是犯罪所得；陳敬暐律師對此指出，犯罪所得應是地下匯兌業者所賺取「實際利益」的手續費等金額，若是業者向客戶收來「應匯但尚未匯」的款項，則這筆款項並不是業者的錢，不能視為犯罪所得。

陳敬暐說，若本案未涉及洗錢，而是單純經營非法匯兌業務，那麼犯罪所得的計算，應是業者所獲得匯差、手續費、管理費或任何相關名目的報酬、或是節省依法從事匯兌業務所應支出的費用等。因匯兌金額本身並非業者能夠獲得的「利益」，故不是業者的犯罪所得。

這中間的差別，在羈押理由的適用上也有所不同，陳敬暐表示，刑事訴訟法的羈押要件規定，一般犯罪嫌疑重大者，須「有事實足認」有滅證、串證或共犯之虞，才可羈押；但涉犯最輕本刑5年以上的「重罪」嫌犯，只需「有相當理由足認」有串滅證之虞，就可羈押。

因此檢方將2.4億元列為疑似犯罪所得，在舉證有滅證、勾串之虞時的條件可以較寬鬆。若檢方後續查出本案還有洗錢犯行，即業者協助客戶把錢洗白，如此就有洗錢犯意，構成洗錢罪，則洗錢方面所收的款項可全部視為犯罪所得而沒收。

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