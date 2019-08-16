韓國瑜要警兼巡工地拍照 挨轟權責不分

2019-08-16

〔記者黃良傑、黃佳琳、李欣芳 、黃敦硯／綜合報導〕中南部13日豪雨當天，高雄林姓女子騎機車時，人車跌落溝渠溺斃，市長韓國瑜隔天探視死者家屬時，要求下豪雨時水利局要確認各工地狀況，也要求轄區警分局和派出所員警複查、拍照，市警局昨通令各分局全面清查施工道路、溝渠，並拍照說明，基層官警抱怨「請尊重警察專業」，不要出事都叫警察擦屁股，甚至叫警察扛責。

警怨：傷亡算警頭上嗎？

13日豪雨當天高雄未宣布放假，林女騎機車上班，經岡山區崑山西巷的水利局施工處，因工地挖洞疑未鋪平也未見護欄，造成林女跌入溺斃，死者家屬要求市長給一個真相，考慮聲請國賠。市長韓國瑜探視死者家屬時，要求轄區警方對各工地狀況複查、拍照。

市警局隨後通令各分局全面清查、填報轄區道路和溝渠等工程施工地點，須在昨上午10點前提供現場照片3張，含現場遠、近景、施工標示牌，還要求員警「落實清查以確保工安」。但基層員警抱怨，不要出事都叫警察擦屁股，甚至叫警察扛責，警察的工作繁重，請尊重專業，不要權責不分。

員警還表示，這些資料工務和勞工局都有，為何要疊床架屋、權責不分？甚至可能影響治安、交安或為民服務工作；若工程包商草率致工安意外，造成傷亡難不成都算警察頭上，監工單位毫無責任嗎？

市府稱 僅請警方試看看

市府回應，只是請警方協助維護安全，並非要求扛起工安責任。韓國瑜昨召開豪雨災害應變會議表示，他的決定是請警方試做看看。

警署：反對編成勤務執行

不過警政署認為，員警同仁若在執行巡邏勤務中，發現故障車輛、倒塌路樹、坑洞阻礙道路或淹水時，基於用路人和民眾安全考量與政府一體原則，員警可以通報主管單位做相關安全防護或標示。

蘇揆：應尊重警察的專業

但警政署強調，這項工作應該是協助性、不能編排專案勤務執行，讓警察勤務回歸警政治安專業面。

行政院長蘇貞昌表示，員警應該負責治安，不是負責工安。什麼都把警察當免費的操作，這是最不當，警察有警察的專業，應尊重。

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