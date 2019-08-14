認桌慶生吃免錢 民代當選無效

2019-08-14

〔記者蔡彰盛、黃美珠／新竹報導〕國民黨籍新竹縣關西鎮民代表羅吉強被控以表嫂慶生名義，廣邀四十名選民以五桌共一萬六千多元代價賄選，新竹地院法官審理時發現，其表嫂六十八歲非七十大壽，不可能大肆慶祝，且羅吉強坦承沒有包紅包、送禮、匾額之類的生日禮物，法官認為，「就一名欲競選連任的民意代表而言，參加壽宴竟兩手空空白吃一頓，實屬失禮至極！」加上當天赴宴者白吃四百元餐食，已超越新竹地區熟知的「米粉場」價值甚多，「吃人嘴軟、拿人手短！」自屬不正當利益，且有影響或動搖其等投票意向的可能性，日前判決當選無效。

檢方向法院提起羅的當選無效之訴指出，羅吉強為去年關西鎮代第二選舉區候選人，去年八月十七日中午，以表嫂謝女慶生名義，邀約近四十名選民，在「轉角豬頭肉麵」餐廳（負責人羅吉民為羅吉強堂弟）餐敘，羅吉強逐桌向選民敬茶水，尋求支持。

羅吉強聲稱只是應邀約參與鎮民生日宴，餐廳老闆羅吉民聲稱當天有名年約六十歲的女性結帳，不認識訂餐與付帳的人，法官調查當天開五桌已超過該店一半以上空間，老闆卻說不認識對方，讓人無法相信。

而壽星謝女警詢時全盤托出，餐廳是羅吉強訂的，她沒付錢。法官還發現，謝女六十八歲，並非七十大壽，罕見有人以非整數年歲卻大肆賀壽。再者參加餐會者一致證稱現場沒有生日蛋糕、壽麵、壽桃或播放生日快樂歌，因此認為，羅吉強辯稱該餐會係謝女生日宴，顯然是杜撰之詞。

關西鎮代羅吉強：上訴到底

羅吉強昨表示，判決不公，將上訴到底。

檢方表示，選罷法規定，當選無效之訴當事人對一審判決不服，得上訴高院，若二審判決結果為有罪定讞，屆時代表落選頭可依法遞補就職。

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