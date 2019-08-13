化妝品公司攝男 偷拍女同事如廁擠乳

2019-08-13

長達6年 8女1男皆提告

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市化妝品公司劉姓男職員在公司倉庫、廁所偷裝針孔攝影機，陸續拍下公司OL如廁、裙底及擠母乳等私密影片，時間長達6年，事發後，檢警查出8女1男影像，分別對其提告，劉男深感懊悔，尋求和解，最後仍被依妨害秘密罪判處拘役35日。

萬花叢中一點綠 起了色心

這家化妝品公司生產化妝水、面膜、乳液等女性用品，多數員工為女性，劉男在辦公室成了萬花叢中少數的綠草，讓他起了色心，從2011年7 、8月至2017年11月，6年間陸續在公司2樓的倉庫、廁所、工作現場等地，偷裝小型針孔攝影機，拍攝女職員私密部位。

小型針孔 拍攝私密部位

直到2017年11月一名男性員工在公司2樓上廁所時發現有異，找到藏放在廁所角落的針孔攝影機，向公司主管舉發進行調查，報警進一步追出劉男涉案。

檢警並到劉男住處搜查，發現其電腦及隨身碟內，總計留存8名女同事的私密影片，加上最後一名被拍攝的男同事，總計8女1男對劉男提告，劉坦承偷拍犯行，但堅稱沒有將影片流出。

案發後，劉男被公司革職，他深感懊悔，積極與被害人尋求和解，陸續與7女1男達成和解撤告，一名被害女子堅持不願撤告，橋頭地院依妨害秘密罪判處拘役35日，得易科罰金，全案可上訴。

偷拍示意圖

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