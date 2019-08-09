搭私菸便車買保養品／華航地勤美魔女遭傳訊

2019-08-09

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦國安特勤私菸案，針對華航職員「搭便車」買免稅品部分，已傳訊多名華航主管及基層釐清疑點；據悉，已被傳喚並被媒體封為「地勤美魔女」的華航空品處管制組組長董靜宜，也是專機隨行人員之一，但她沒依規定攜帶預購的免稅保養品通關，反而由空品處徐姓職員私下前往華膳空廚保稅倉庫提領，因而遭傳訊。

去年5月25日才從華航德國分公司調回空品處的董靜宜，也是「自由民主之旅」專案的華航隨機人員，首次參與總統出訪專機任務的她，也有取得空品處提供給隨行媒體及隨機人員的訂位代號「@VIPME」。

由於董靜宜訂位代號非府會人員專用、權限較高的「@VIPPR」，無法在預訂系統預購免稅菸，她此行只以「@VIPME」訂位代號登入系統購買一筆保養品，付款23010元，另於機上刷購5個「A340蒙皮鑰匙圈」，境外刷卡消費4750元。

未依正常程序通關

專機返抵國門後，董攜帶5個鑰匙圈通關，免稅保養品則存放在華膳空廚保稅倉庫；她此行未買菸，原可避開私菸案風暴，但因違反保稅倉庫作業規範，未依正常程序攜帶預購保養品通關，而是私下由空品處徐姓職員前往保稅倉庫領取，放在空品處辦公室，因而才被檢調傳喚。針對案情細節，北檢指偵查不公開。

負責保存此次專機預購免稅品的華膳空廚機供中心，其上層督導單位是空品處營業行銷組，且董是空品處主管之一，被認為應不會不清楚空品處督導的華膳空廚保稅倉庫相關作業規範才是。

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