台灣師大附中舞會 碩士校友狂拍裙底

2019-08-05

〔記者黃捷／台北報導〕台灣師大附中今年的畢業舞會，開放給畢業的學長姊共襄盛舉，25歲賴姓男校友返校參加，卻拿出手機四處拍攝學妹裙底風光，共有4人受害，其中3人堅持提告，台北地院依3次妨害秘密罪判賴男10月徒刑，緩刑4年。

4女受害 校友判10月緩刑4年

判決指出，師大附中畢業舞會3月8日晚間登場，研究所畢業的賴男也回母校參加。他見許多女學生盛裝打扮、穿著火辣，色心大起，竟趁現場燈光昏暗、眾人沉浸在音樂中搖擺之際，把手機裝上自拍棒，嘗試偷拍裙底風光。

賴男成功拍到第一張裙底照，因沒被發現，於是食髓知味繼續尋找「獵物」，一連拍了好幾個女學生，因動作可疑被現場其他男學生抓包，通報教官並報警處理。

偷拍一張成功 到處獵豔

賴男坦承偷拍，表示是一時好奇，感到非常後悔。檢警過濾他手機裡的照片，並比對舞會現場監視器，發現有4名女子受害，其中3人是應屆畢業生，1名是在校生。

4人得知遭偷拍，氣得提告妨害秘密，由於罪證確鑿，檢察官很快起訴賴男，向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理時，賴男與其中1名陳姓女學生的家長達成和解，獲陳女撤告，另外3人則堅持提告。法院考量賴男沒有前科、坦認犯罪，經科刑後應知所警惕，無再犯之虞，遂依3次妨害秘密罪判他10月徒刑，並以接受2場法治教育課程為條件，予以緩刑4年，另宣告沒收犯罪工具手機及自拍棒。

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