為愛痴狂女博士也栽了 未必都判無罪

喪偶婦人辯稱她也是被騙的受害人，但承認包裹運費上百萬元、向陌生人拿鉅款買比特幣，這些都不合理，她也甚感怪異；法官認為她辯詞違反常理，又無對話訊息佐證，依加重詐欺罪判刑一年八月。（資料照）

2024/05/26 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕為愛痴狂而喪失理性，甚至淪為詐欺共犯，最知名的是十三年前台積電前主任劉姓女博士，她與自稱美國四星上將、中央情報局局長David（大衛）網戀，被騙四萬元美元，還淪為偽造有價證券的涉嫌人，檢方不起訴後，她出書堅稱是真愛。不過，這十多年來隨著政府宣傳與媒體報導，類似的犯罪手法已廣為人知，不少個案被檢方認定當事人知情仍參與，將淪為共犯的癡情人提起公訴，法院也會視案情事實與證據，不全然會判決無罪。

去年有一名八十歲呂姓老翁，與自稱是美軍駐葉門的女軍醫「王軒軒」，大談網路爺孫戀，王女承諾「如果你最終永遠做我的丈夫，我想和你一起變老」，希望呂翁籌錢幫她離開葉門；呂翁被愛沖昏頭，因自己經濟情況不佳，改為提供銀行帳戶給對方，再領出十六萬元贓款，協助買比特幣洗錢。台北地院認為呂翁年邁，判斷力低於年輕人，被愛情騙詞沖昏頭而疏於警惕，今年二月判決無罪。

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網戀淪詐欺共犯

喪偶婦判一年8月

不過，另有一案被法官判決有罪，被告是從事洗碗工的五十多歲喪偶婦人，她於二○二一年與自稱駐阿富汗的美國軍醫「王利比亞」網戀，二人互動情況與獲判無罪的陳女、呂翁相似，後來對方請她代收包裹，婦人沒錢支付上百萬元運費，也沒提供銀行帳戶，而是三度從台中搭火車到嘉義，向陌生人收取總計一百多萬元的現金，再依「王利比亞」指示買比特幣匯至指定電子錢包，並獲得五百元車資費。

檢警偵查時，婦人把網戀訊息全部刪除。台中地院審理時，婦人辯稱她也是被騙的受害人，但承認包裹運費上百萬元、向陌生人拿鉅款買比特幣，這些都不合理，她也甚感怪異；法官認為她辯詞違反常理，又無對話訊息佐證，依加重詐欺罪判刑一年八月，最高法院今年二月駁回上訴而確定，婦人須入獄。

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