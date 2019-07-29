討懷孕營養金騙流產 男友火大嗆買她手腳

2019-07-29

〔記者王定傳／新北報導〕許姓女子佯稱懷孕，以「調理身體、生個健康寶寶」向鄭姓男友詐得8萬餘元營養金，事後再以「胎死腹中」企圖掩飾，鄭男發覺受騙報警，還傳訊恫稱：「那我就在（應為再）花30-50買你一隻手和腳」，2人「開槓」鬧上法院，新北地院依詐欺取財罪判許女6月徒刑，另依恐嚇危害安全罪判鄭男拘役50日。

翻臉情侶皆觸法

檢警調查，2人前年2月交往，同年11月間，許女告知鄭男：「那個沒來、要去看醫生」，沒多久傳訊：「醫生說懷孕了」。

許女開始以營養為由傳訊討錢，鄭男也盼望有小孩，獲知後十分高興，按時給予懷孕營養金，至去年4月間，總計給了8萬餘元，但許女卻以各種理由拒絕讓他陪同前往產檢，甚至拿不出「媽媽手冊」，鄭男已經起疑。

去年5月間，許女乾脆傳診斷證明書、藥袋照片，向男友佯稱已胎死腹中流產，鄭男不信打電話到診所詢問，得知女友並非流產，氣炸提告，另傳訊恫稱：「那我就在花30-50買你一隻手和腳」。

許女亦反擊提告恐嚇，否認詐欺，辯稱因生理期沒來以為懷孕，驗孕才知道沒懷孕，由於鄭男對她很好，怕他會難過，才說胎死腹中；法官不採信許女辯詞，判定她佯稱懷孕藉此詐取金錢，犯後態度不佳，沒有悔意，判刑6月。至於鄭男則坦承犯行。

示意圖

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