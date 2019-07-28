憂背父債急拋繼承 素未謀面的叔叔撿到500萬遺產

2019-07-28

與父少往來 聽舅說債很多…

〔記者林嘉東／基隆報導〕40多歲李男獨居基隆，平日較少與父親往來，今年5月從舅舅口中得知父親身故後，留下龐大債務，擔心替父背債，急向法院聲請拋棄繼承；未料6天後，得知亡父在台北有一棟價值千萬的房產，扣除債務，至少還有500多萬元遺產，反悔向法院撤回拋棄繼承，但為時已晚；亡父的遺產恐怕得落到素未謀面、遠在印尼從未來過台灣的叔叔手上，悔不當初。

李男的父親來自印尼，與台籍妻子婚後育有獨子李男；李男在母親過世後，獨居基隆，少與父親往來，李從舅舅口中得知父親往生，而父親生前留下不少債務，與債權銀行還在打官司，他不想替父背債，馬上向法院聲請拋棄繼承。

6天後才知還有棟千萬房產

豈料沒多久，父親的委任律師告知，其父在基隆與台北南港區都有房子，其中台北的房子價值千萬，扣除債務，應還有500多萬元遺產。原來李父生前投資靈骨塔生意，拿房子貸款，後因投資失利，還不出欠款，銀行才起訴查封房子討債。

李得知後懊惱不已，在拋棄繼承6天後，馬上遞狀向法院聲請撤回拋棄繼承，但法院認為，李以書面向法院聲請拋棄繼承時，已產生效力，事後再聲請撤回拋棄繼承，於法不合，裁定駁回。

律師蔡家豪指出，李父過世後，遺產繼承順位分別為直系血親卑親屬（子女、孫子女）、父母、兄弟姊妹、祖父母；依此，李男拋棄繼承後，因李父的父母早已身故多年，遺產應由第三順位、李在印尼的叔叔繼承。

反悔向法院撤回 來不及了

蔡家豪說，被繼承人是李父，舅舅並不是遺產繼承人，應無可能與李的叔叔合謀騙李拋棄繼承，但若真是如此，李可以起訴主張侵權行為，向法院請求返回屬於他的遺產。

我國繼承制度自2009年修法後，採全面限定繼承，不再有父債子還情況，不論是成年或未成年人，不用向法院聲明限定繼承，即可以所得遺產為限，負清償責任。

蔡家豪指出，修法後，繼承人雖不用向法院聲明限定繼承，但還是有一些陳報遺產清冊及通知債權人的程序跟義務要去執行，相當繁瑣。蔡說，繼承人若是在知悉得繼承起3個月內，確定被繼承人債務多於遺產，不想辛苦去列移產清冊做白工，法律另訂一條拋棄繼承的選擇，可以向法院拋棄繼承一了百了。

示意圖

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