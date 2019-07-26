氣他花心／離婚2天誘前夫交歡 剪掉整副「牲禮」沖馬桶

2019-07-26

切剩1公分 陳男絕望

〔記者黃美珠、蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣58歲黎姓婦人，疑不滿剛和她離婚的56歲陳姓前夫到處拈花惹草，前晚8點多溫柔地「邀」前夫做愛，趁著共躺床上，順勢從床墊下摸出預藏的利剪，當場剪掉陳男命根子和子孫袋，還立即丟入馬桶沖掉，接著取鹽酸要潑前夫，陳驚慌逃入浴室報警求救。黎婦犯案後服藥輕生，兩人送醫救治均無生命危險，但陳男生殖器只剩下1公分，已無生育功能，警方依殺人未遂罪偵辦。

黎婦服藥 雙雙送醫

據了解，陳男和黎婦都是梅開二度，前段婚姻各有子女，未和兒女一起住。兩人認識多年，近年才結婚，本月22日剛離婚，仍住一起。

黎婦指控陳男好吃懶做，天天只顧喝酒、賭博，靠她上班與兼差當清潔婦養家，卻背著她在外勾搭女人。黎婦疑因此心灰意冷，決定「報復」，24日晚間色誘陳男，趁歡好之際，抽出藏在床墊下的剪刀，「￼嚓」一聲把陳男整副生殖器剪下，丟入馬桶沖掉；黎婦走回要拿鹽酸潑前夫，陳男既驚嚇又絕望地不斷哀號，躲入浴室報警後，瑟縮發抖等到警、消趕來救他。

6月中下旬，黎婦就在臉書陸續分享轉貼文章，多是哀嘆、怨懟、心寒的棄婦心情，偶爾也給自己加油打氣，提醒要善待自己，透露對這段婚姻的無助和痛苦。警方本月間曾受理兩人互毆案，原因是黎婦指責陳男與女牌咖有染，雙方全武行並互控家暴，聲請保護令。

陳男生殖器接回可能性低

事發前兩晚，兩人又多次激烈爭吵，黎婦大聲喝斥要陳男「滾」，鄰居們都有聽到，只是沒想到事情會演變到這麼嚴重。有鄰居替黎婦抱不平，表示黎婦個性算不錯，很顧家，除參加地方性社團活動，都是她在賺錢養家，下班還兼差當清潔工，陳男卻天天買醉、賭博。

目前兩人均住院，警方將待適合時日再製作筆錄。醫界人士表示，陳男生殖器被丟入馬桶沖掉，已受污染，即使找回，欲接回及回復功能的可能性極低。

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