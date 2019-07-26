「打死就算了」醫濫賣牛奶針 3毒蟲暴斃診所

2019-07-26

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市育德診所醫師林育德，為治療三名毒蟲戒斷症狀，施用俗稱「牛奶針」的組合針劑，三人卻在診所暴斃。由於死者在診所病床上施打牛奶針，卻未隨時注意病患施打情形，形同打死就算了，台中地院以林有應注意而未注意之虞，依過失致死罪判刑六年。

林育德過失致死 判6年

判決書指出，林、廖、邱等三名毒蟲，戒斷過程出現嚴重睡眠障礙、煩躁不安等，陸續到育德診所，林育德雖有看診，但未經評估是否適宜施打組合針劑。

毒蟲在櫃台繳錢拿到針劑後，直接在診所後方臨時病床，由林協助施打或自行施打，有的買回家自己打，三人於二○一五年、二○一六年陸續在診所內暴斃。

林育德辯稱組合針劑可有效治療減輕戒斷症狀，他有要求病患簽下「切結書」，確認病患無施用毒品，不得重複施用牛奶針等，且死者當天在診所內僅施用一至二組，並未過量，可能是死者隱瞞施用毒品情形，才會暴斃。

法官調查，據醫事鑑定委員會鑑定，牛奶針組合針劑須嚴格評估，確認沒有偷吸毒或控制使用量。但林育德僅以「切結書」就想排除自身責任，讓病患自行買回家施打，有的一次買十至二十組也賣，三名死者在診所病床上施打，所內沒有監測生命徵象設備、保持呼吸暢通、人工換氣及其他復甦設備，有應注意而未注意之虞。檢方另起訴他「販售」牛奶針給毒蟲拿回家注射，此部分判無罪。

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