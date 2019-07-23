雄檢二當家不幹了 棄18年職涯轉律師

2019-07-23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署襄閱主任檢察官葛光輝，原被視為明日之星，但因個人生涯規劃與家庭因素等考量，毅然辭卸近18年的檢察官生涯，成為現任在職襄閱主任檢察官轉換跑道當律師首例，將和另名請辭的檢察官劉嘉凱在高雄合作開業；雄檢襄閱主任檢察官一職，昨起暫由黑金組主任檢察官曾靖雅接任。

在職襄閱主任檢察官 首名換跑道當律師者

由於葛光輝原可在今年調升二審，卻突然請辭，他不諱言與一、二審輪調制度有關，葛光輝坦言，他當年分發當檢察官，調來調去，到39歲才從澎湖地檢署調回高雄，累積搬家17、18次，他很想好好陪小孩長大。而現行一、二審輪調制度，他調升二審可能又要到外縣市，3年後又要回任一審，「實在不想再流浪」。

明日之星 不想再輪調 「想好好陪小孩成長」

司法官訓練所40期出身的葛光輝，現年45歲，他透露原本念外文科系，當年看了美國法律劇「洛城法網」引發興趣，文藻五專畢業後插大考上東吳法律系，才開始研讀法律，畢業隔年就考上司法官特考。

葛光輝2001年11月司法官訓練所結業，2012年升任澎湖地檢署主任檢察官，隔年重回雄檢，歷練智財組、國土環保、檢肅黑金組主任，前年接任襄閱。

葛光輝擔任雄檢黑金組主任檢察官期間，率同仁偵辦過日月光營運長吳田玉涉內線交易案、慶富造船詐貸63億等重大案件，辦案能力與品操備受肯定。

2年前，雄檢檢察長周章欽拔擢葛光輝出任襄閱，成功扮演雄檢發言人角色，被外界視為很快能調升二審檢察官，甚至是未來檢察長的明日之星。不過檢察官職涯升遷過程須到處飄泊，葛光輝考量自己孩子還小，恐因升遷調動無法兼顧家庭，加上有感於大環境對檢察官不盡然友善，毅然決定離職，轉換跑道當律師。

葛光輝昨向媒體記者告別，而雄檢襄閱主任一職，暫由同為司法官訓練所40期出身的「黑金組」主任檢察官曾靖雅代理。

葛光輝預定8月底離職，昨起暫調公訴組，未來將與另名辦過「廣大興」案，同時請辭檢察官的劉嘉凱合開律師事務所，法界同仁與媒體記者皆給予祝福。

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