釣魚法官虛報加班 損司法威信「應重懲」

2019-07-21

〔記者吳政峰、林嘉東／綜合報導〕法界人士聽聞，台南地院竟有法官溜班去釣魚，還涉虛報加班，多認為應予重懲。記者隨機訪問民眾，普羅大眾的反應更強烈，莫不認為應給予最嚴厲的處置。

真理大學法律系副教授吳景欽表示，法官地位神聖、崇高，須以最高道德標準檢驗，所做的判決才能服眾，若該法官虛報加班等情屬實，重創司法威信，職務法庭應予免職。

台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，釣魚種花尚屬正當休閒，誤觸一、兩次或可自圓其說，但如果是「常態性犯錯」，已不符合民眾對法官的期待，德不配位，應卸下法袍。何俊英說，司法官加班時數多高於法定上限，不代表就可任填上班時數，曾發生有人上班日出國玩樂，被檢舉後丟了工作；他建議，加班時間應盡量待在辦公室，以免惹議。

吳景欽質疑，一名雇員如果蹺班跑去釣魚種花，事後還申報加班，老闆能夠忍受他繼續待在公司嗎？同理可證，一名法官做出相同的事，人民可以容許他拿公帑續任審判嗎？

「該法官涉偽造文書與使公務員登載不實罪！」吳景欽直言，虛報加班導致會計與人事人員登載錯誤資訊，恐有刑責。若詐領加班費，更涉及貪污重罪，人事審議委員會可就這部分進行「前階段調查」，屬實的話，再移請檢察官偵辦。

吳景欽認為，人審會或法評會常以「法官養成不易」、「小錯」替法官開脫，過於鄉愿。但法官因職業的特殊性，很難查到有無蹺班，只能以案件有無遲延等數據研判，但若申報加班卻被發現人在釣魚，擺明就是不實申報，實在離譜。

拖越久對司法信任越不利

吳景欽並說，法官懲戒案件拖越久對司法信任越不利，若事實明確應速審速結，勿刻意等到明年職務法庭一級二審施行後才宣判。

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