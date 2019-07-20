轉走公公上億遺產 美麗華前媳婦判吐回

2019-07-20

利用公公生病辦信託

〔記者楊國文／台北報導〕美麗華集團創辦人黃杏中次子黃世杰的前妻陳寶珠被控，趁黃杏中生前辨識能力有缺陷，安排簽署信託契約，以陳女自己的兒子為受益人，盜領走1億255萬元，黃杏中的2子2女提訴要求返還該筆巨款，一審判4子女敗訴；高等法院綜合事證，認為黃杏中當時確已欠缺辨識能力，簽署的信託契約無效，昨天改判1億255萬元返還給4子女。

陳寶珠二審逆轉敗

黃杏中的長子黃世昌、次子黃世杰、長女黃彩鳳和次女黃秋香指控，黃世杰的前妻陳寶珠利用和父親黃杏中同住，趁父親有精神障礙等情下，2014年7月安排黃杏中簽訂信託契約，由黃杏中為委託人，銀行為受託人，陳寶珠的兒子黃承杰為受益人，盜用黃杏中的帳戶印鑑章，分批盜領走1億255萬元。

陳寶珠指稱，信託契約是黃杏中在自由意志下簽署，且經過黃杏中同意而匯款。一審認定黃杏中簽署信託契約時無精神錯亂，且經公證程序，信託契約有效，判黃世昌4人敗訴。

高等法院檢視黃杏中病歷，發覺他從2009至2013年間已腦中風，且主治醫師證稱，2013年時，醫護人員大多時間無法和黃杏中溝通，2014年10月智能已處於缺損狀況。黃杏中的看護周女也證稱，黃的錢轉到信託帳戶都是陳寶珠在辦，她有告訴黃杏中，但黃不清楚陳在做什麼，後來還說「我被陳寶珠騙了」。高院昨改判信託在銀行的1億255萬元返還黃世昌4人，可上訴；但也認定陳無侵權行為，沒有賠償責任。

美麗華集團事業版圖有美麗華影城、美麗華百樂園、高爾夫球場、三信建設等，創辦人黃杏中2015年去世，其妻於2009年去世，兩人育有4名子女。

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