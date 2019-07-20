警官揪人妻洗鴛鴦浴 遭靖紀小組活逮

2019-07-20

警遭拔官 調離主管職

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕航空警察局2線3星警官黃俊達被檢舉違反紀律，俗稱「警察狗仔隊」的警政署靖紀小組鎖定他跟監，赫然發現他偕人妻上摩鐵開房，還拍到他與對方牽手、互相夾菜、坐車後座女方貼著男肩等親暱行為，違紀部分將他「拔官」調職；黃員接著又遭控告與人妻床戰3次，法官判他應賠償人夫35萬元。

警政署是在2017年間接獲檢舉，指黃員違反警察風紀，警政署靖紀小組決定出動便衣對他展開跟監蒐證，發現當時擔任外勤隊長要職的黃員，多次與人妻會面、行為親密，兩人共進午餐，會互相為對方夾菜，走出餐廳時兩人手牽手；黃員還多次接送人妻下班，也曾一起坐在車後座吃東西，人妻還在車內靠著黃員肩膀休息，長達40分鐘。

靖紀小組更跟監到黃員偕人妻直奔新竹市南寮「168inn汽車旅館」，休息近3小時才退房。靖紀小組在外埋伏2個多小時，等到黃男開車出來，上前攔停，當場出示證件表示「我們在查靖紀案件，請你配合調查」，黃員嚇到，配合調查，但否認與人妻發生不軌行為。

靖紀小組徹查到底，也到兩人共處的摩鐵套房拍照取證，同時取得疑似沾有兩人體液的衛生紙做為佐證；事後鑑驗確沾有男女DNA。

行政部分，警方認定黃員違反「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」規定，將他改調為內勤警務正。

嘿咻3次 判賠人夫35萬

人妻的丈夫也控告黃員侵害配偶權，主張黃男介入其婚姻，妻子已坦承與黃男發生3次性關係及共浴，且他努力挽回婚姻無效，已於去年與妻協議離婚。人夫認為黃男身為高階警務人員，案發後飾詞否認與妻子性交，足見犯後無悔意，求償100萬元。

黃否認與人妻有性行為，但新竹地院法官過濾警政署派員跟監的蒐證資料，並認為人妻若沒有與黃男發生3次性行為，依常情不可能隨意承認，讓自身捲入通姦的罪責以及個人名譽受損的境地，依此判決黃男賠償人夫35萬元。

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