2019-07-16

收賄2325萬 判刑12年入監

〔記者楊國文／台北報導〕有「最貪女檢察官」稱號的前高檢署檢察官陳玉珍收賄兩千三百二十五萬元，被判刑十二年定讞，已於今年三月七日入監，創下女檢貪污判刑定讞的首例。司法院職務法庭認定陳女收賄等違法情節嚴重，但因她犯案時，法官法尚未施行，昨依當時公務員懲戒法最重的懲戒規定，判她撤職、停止任用五年確定。

職務法庭依公懲法 處停止任用五年

五十七歲的陳玉珍按月收取賭博電玩業者施永華二十五萬元，共計兩千三百二十五萬元賄款，她利用檢方對同一被告「後案併前案」的分案漏洞，將施男所涉案件轉由她偵辦，再濫權不起訴護航，並向另名檢察官郭學廉借用人頭來匯洗不法資金。

犯案時法官法未施行 無法判陳女免職

若依現行法官法規定，最重可判她免職，但陳女犯案時，法官法還未施行，因此職務法庭依修正前的公懲法第九條最重的懲戒處分判她撤職。至於郭的部份，因無法證明他事前知悉陳女犯行，判決「不受懲戒」。

陳女因貪污案遭停職六年半，期間按月領取本俸的一半，共一百二十多萬元，今年六月立院雖修法通過「陳玉珍條款」，規定未來檢察官、法官若貪污經判刑確定，或經職務法庭判免職、撤職等懲處分確定，應繳回停職時所領的薪水，但司法院指出，陳女適用修正前的公懲法規定，無法追回停職期間領走的錢；但是，陳女因貪污案一直被停職，並無退休金可領。

據指出，監察院二○一三年十二月三日彈劾陳、郭後，將全案移送懲戒，職務法庭因認為有必要參考刑事審理結果，故先暫緩審理，但陳女數度向法院請假，以致刑事審理進度緩慢，職務法庭為保障她的答辯權，希望傳她本人出庭，但她仍多次請假，最後還是授權律師到庭答辯才完成審理程序。

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