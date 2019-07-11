瞪媒體 豎中指 開庭坐地上 翁仁賢 囂張前所未見

2019-07-11

〔記者楊國文／台北報導〕燒死父母等6人全無悔意的翁仁賢，歷審開庭時，一再上演大鬧法庭戲碼，不僅大罵法官、斥親人，還狠瞪媒體及豎中指，更一審時，甚至堅持坐在法庭地上開庭，被認為是罕見的「史上最惡殺人犯」。

罵法官 不時大鬧法庭

翁仁賢自忖難逃一死，囂張跋扈程度可謂歷來未見。細數他的惡劣行徑，包括法庭上辱罵親大哥等家人，還嗆要殺他們幾個輪迴，數度出庭皆面帶不屑神情比中指；庭訊時，也公開罵法官「恐龍法官」、「丟人現眼」、「胡說八道」、「不夠資格」等，罵詞之多，幾可集結成「翁語錄」。

高等法院更一審開庭時，翁數度強辯沒犯法，還多次以嘶吼叫聲震懾法庭，致使每次他出庭，高院都須動員大批法警戒備。翁也不願起立向法庭、法官行注目禮，曾一屁股賴坐地上，全程閉眼拒答。

毫無悔意 天理難容

更一審合議庭今年2月下旬判翁死刑，受命法官曾德水光是寫判決書就多達67頁，從殺人案件來看相當罕見。曾德水感慨說，無論多麼窮凶極惡的被告，多少都有悔悟之心，但在翁仁賢身上完全看不到，簡直是無可救藥，「連養他到50多歲的8旬父母都殺，實在天理難容」。

速審速判 具指標作用

最高法院昨速審速結判他死刑，法界認為，將窮凶極惡的人早日定讞，本案具指標作用。

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