逆子燒死6至親 近2年首件死刑定讞

2019-07-11

開庭屢嗆都該死、不後悔

〔記者張文川、楊國文／台北報導〕桃園市逆子翁仁賢，3年前趁除夕夜全家圍爐時，縱火燒殺父母等至親，造成6死4傷，開庭後一再嗆「都該死，我不後悔」，歷審都判他死刑，最高法院因新舊法比較問題，昨天撤銷原判決，自為判決仍認定其犯行人神共憤、天理國法難容，判處死刑確定，成為現存第40位定讞死囚。本案更審法官曾德水昨表示，翁連父母都殺，「我當法官42年來，未看過如此惡劣之人」，判死刑再正常不過。

翁仁賢 第40位死囚

這是蔡政府執政3年來，司法所判的第2件死囚定讞案，也是近2年首件，前一件是2017年7月3日死刑定讞的黃麟凱，黃是在2013年服役時，潛入前女友家中，絞殺前女友母親及姦殺前女友，歷審也均判死刑。

刑法殺害直系尊親屬罪於今年5月修正施行，新法對翁仁賢有利，最高法院認為今年2月更一審宣判時來不及審酌，比較新舊法後自為判決，但仍認為翁的犯行符合人權2公約的「最嚴重的犯罪」，且依日本「永山基準」和美國「模範刑法典」的判死標準，也並非不能判死。

最高院指出，翁仁賢無差別弒殺歡樂圍爐的親族，手段殘忍毒辣，倖存家屬迄今仍生活在無限悲憤痛苦中，都不願原諒翁仁賢；翁犯後毫無悔悟，言詞充滿報復之意，鑑定也認為沒有教化或回歸社會之可能，除判死刑，沒有其他選擇。

53歲翁仁賢是家中么子，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他在龍潭老家務農。2016年2月7日大年夜，翁家10人圍爐，翁仁賢事先以寶特瓶分裝20公升汽油，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝圍坐餐桌的家人點火。

翁的8旬父母，以及姪兒、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫不治，4名親友灼傷，翁逃離5天後落網，一審至更一審均判死刑。

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