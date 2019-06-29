法官法三讀／嫖妓、收禮2法官 爽領逃過被追錢

2019-06-29

立院臨會 馬拉松兩天完成審查

〔記者吳政峰、黃欣柏／台北報導〕立法院臨時會歷經兩天馬拉松式審查，昨完成「法官法部分條文修正案」三讀，今後可祭出「陳玉珍條款」追回涉貪司法官停職期間薪俸，也可剝奪不適任者的退休金、退養金，惟基於「實體從舊，程序從新」原則，目前送至職務法庭審理的5位司法官，只有陳玉珍可能會被追回停職6年多領取約120萬元的半薪，餘4人都可逃過「被追錢」一劫。

涉貪才會被追退休金、停職薪給

職務法庭受理監察院送來的司法官彈劾案，現有高檢署檢察官陳玉珍（已入獄）涉貪案、台中高分院法官朱樑（停職中）嫖妓案、台中高分院法官曾謀貴（已退休）收受當事人禮品案、前桃園地院法官俞力華（已辭職）延遲辦案、台中地檢署檢察官陳隆翔認事用法違誤案。

5待審司法官 僅陳玉珍會被追錢

「陳玉珍條款」緣起於外界認為司法官貪污被停職，到判決確定前仍可領半俸，社會觀感不佳，因而修法要追回貪污司法官停職期間的俸給。因新法已三讀，正式施行後職務法庭判決陳玉珍免職，高檢署即可向陳追討停職期間薪水。

雖新法可追回貪污司法官的退休金、退養金和停職期間薪水，但限於新法施行後的行為，故不適用2017年退休的曾謀貴，也不適用嫖妓被停職的朱樑，以及其他非貪污遭彈劾的司法官。不過，為防止壞法官被移送懲戒時「搶退」，條文規定被移送懲戒或審查者，在判決確定生效前不得申請退休。

這次法官法修正條文多達64條，加上立法院朝野黨團多次排案協商無共識，在國民黨團杯葛下，最後只能在院會逐條表決，立法院前天挑燈審查到晚間12點，昨再接續審查到傍晚6點，才總算完成三讀。

立法院長蘇嘉全昨敲下議事槌宣布三讀時，現場響起掌聲。民進黨團總召柯建銘發言說，要淘汰不適任法官，「法官法」的修正是重中之重，本次修法將讓司法改革邁向新的里程碑。

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