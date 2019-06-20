誤燒何智輝案證據 北檢：不影響行賄案偵辦

2019-06-20

〔記者錢利忠／台北報導〕前苗栗縣長何智輝17年前擔任立委時，藉審查預算逼國科會發放苗栗銅鑼基地補償金，再挪用償還私人債務，之後行賄高等法院更一審法官陳榮和改判他無罪，引爆司法史上最嚴重的「司法官找情婦當白手套集體貪污案」。不過負責監管證物的台北地檢署，昨被指輕忽保管致證物被廠商燒燬；北檢對此表示，已對管理贓物庫的書記官和股長各記1支警告。

管理不當 書記官、股長記警告

鏡週刊報導，北檢2013年間將何智輝貪污案的證據，包括帳冊、監聽資料及文件等送到焚化廠燒光，內神通外鬼的傳聞不斷。北檢昨澄清，燒燬的證物非何智輝所犯銅鑼貪污案證物，而是何行賄法官的證物，包括行事曆、筆記本等，至於監聽資料等卷證未被銷燬且有影本，收賄司法官已入獄，證物銷燬不影響兩案進度。

法官已入獄 不影響辦何智輝

何智輝所犯兩案分別為已被判刑13年定讞的銅鑼案及行賄法官案，將來何若通緝到案，除須執行13年刑期，行賄法官案會另依行賄罪起訴。

法務部昨表示，已指示高檢署重啟調查，釐清有無人謀不臧情事，亦要求各地檢署全面清查贓證物處理情形，防止類似事件再發生。北檢表示，銷燬證物案已於2013年查無不法簽結，當初是廠商至贓物庫搬運待銷燬物品時，誤將上述贓證物當成待銷燬物才運走銷燬，無內神通外鬼情事，此後已採取改善措施。

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