瘋傳台中有惡狼 男遭肉搜要反告

2019-06-19

〔記者佟振國、張瑞楨／綜合報導〕「約會強暴」羅生門？台中市25歲陳姓男子遭網友指控，日前涉嫌將女網友約出聊天談心，卻將人載往汽車旅館欲發生關係，女子反抗慘遭毒打，遍體鱗傷，最後遭陳男性侵，被害人已向南投縣埔里警方報案；陳男被網友肉搜後，對外否認性侵女網友，表示是女方自己從2樓的樓梯摔到1樓，由於雙方各說各話，全案已由檢警進一步釐清。

女控網友約會性侵 當天已上警局報案

有網友日前在網路論壇Dcard貼文提醒「台中惡狼出沒」，指在台中擺攤賣湯包的陳男，透過交友軟體約女網友出來散心聊天，卻將人載往汽車旅館欲發生關係。

PO文指出，女網友拒絕，竟遭陳男毆打頭部、腹部、四肢，被馬克杯打頭、抓頭撞階梯，甚至被陳男以棉被、枕頭悶頭，身體多處受傷，最後仍遭陳男性侵。女網友事後向警方報案，文末還附上6月12日凌晨2時的報案三聯單及多張傷勢照片。

男稱女自行摔下樓 驗傷顯示女是完璧

這篇PO文被轉發臉書等網路社群，引起不少網友撻伐，並肉搜陳男。陳男除了透過臉書回應，昨下午也對記者表示，女網友倚靠在汽車旅館2樓的扶手，因扶手斷掉而墜落1樓，是他將女網友送醫；女網友驗傷時，下體沒有明顯傷勢，處女膜完整，沒有陰道撕裂等性侵害傷勢，她身上的傷勢，也不是用手毆打的傷勢。至於其他細節，他不便多談，已蒐證請律師處理，將對女網友提出妨害名譽告訴。

陳男強調，此事被扭曲上網，對他造成嚴重傷害，由於已進入司法程序，他雖不便多說，但相信司法會保護他，不會讓他受傷，等司法判決（應指檢方偵查結束）出爐，他願意把細節公布，希望此時各界不要再讓他受到二度傷害。

警方昨表示，案發當天已受理被害女網友報案，陸續完成案件當事人筆錄，昨正式函送南投地檢署偵辦。

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