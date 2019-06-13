男童漁光島校外教學壓死 老師點名才發覺

2019-06-13

2師4教練顧24名小五生

〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕台南市億載國小五年級24名學生10日到漁光島戶外教學，其中吳姓男童疑在月牙灣上的竹搭棚架下躲雨時，棚架突然倒塌，老師點名時發現男童不見，在坍塌的棚架下找到他，送醫不治。

男童未下水 坐在沙灘上

據調查，億載國小師生當天進行戶外教學體驗課程，當時有2名學校老師、4名教練及18名國、高中與大學風帆隊的隊員帶領學童，而吳姓男童與另名女童未帶換洗衣物未下水，由其中一名老師陪同，在離岸邊約20公尺處的沙灘上。

下午2時許突然下雨，老師將踏浪活動的22名學生叫喚上岸，一同移動至離岸邊約60公尺外的更衣室，點名時發現吳童不見蹤影。

搬開棚架發現人 送醫不治

隨後老師看到藝術高塔旁的一處竹棚架倒塌，懷疑吳姓學童受困，打電話向消防局求救，消防員搬開棚架發現男童，送醫不治。

警方調查，當天的確有較大風雨，未發現棚架有遭人為破壞。檢方11日相驗男童遺體，發現男童背部、胸部、腿部等多處有壓痕，已安排法醫近日複驗、解剖，了解確切死因及責任歸屬。

據民眾指出，該處棚架為台南市帆船委員會會員平時休息或放置物品之用。推測可能是全班往更衣處移動途中經過棚架，男童獨自跑到棚架下躲雨，不料卻發生棚架倒塌的憾事。

附近民眾說，竹棚架長年在海邊受到風吹日曬雨淋，近日豪雨加上海邊強風，可能是導致棚架倒塌原因。

南市消防局安平分隊人員說，女老師遇狀況可能慌了，更何況救災、救難是需要技巧的，外界實在不需苛責。

校方表示，10日上午台南的天氣也不錯，且一下雨就馬上結束活動。男童來自單親家庭，家境狀況不佳，校方說，會盡力協助家屬釐清事件經過，並申請相關保險理賠與急難救助等。

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