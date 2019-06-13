棚架誰管? 區長指帆船委員會要負責

〔記者劉婉君、王俊忠／台南報導〕漁光島位於台南市安平區，約400多公頃，獨特的月牙形海岸被稱為「月牙灣」，是台南著名打卡景點，台南市帆船委員會等單位也在此訓練、舉辦體驗活動。
2017年起，台南市文化局規劃兩年一次的「漁光島藝術節」，邀藝術家創作地景藝術。
月牙灣上約有5、6處棚架，安平區區長賴青足表示，據了解，倒塌的棚架是南市體育總會帆船委員會未經申請、私自搭建，作為會員更換衣物、放置物品之用。市府原本計畫拆除，因有民眾、民代陳情，去年12月18日，區公所曾與地主港務公司、帆船委員會開會討論。
帆船委員會否認是負責單位
賴青足說，港務公司同意以棚架建物現況暫時保留，但管理的帆船委員會要負起安全維護、管理及意外事件發生的責任，這有會議紀錄佐證，帆船委員會不能卸責。
帆船委員會總幹事王智昭則表示，該處並非委員會所有，相關維護也不是由委員會負責，強調該棚架為善心人士搭建，屬開放的地方，供大家躲太陽、休息。
律師江信賢表示，當時天候可以下水，帶領學生戶外教學的老師把男童留在岸上等待，卻遭倒下棚架壓死，看起來老師無過失責任。
江信賢說，若棚架的使用者、所有權是帆船委員會會員，委員會對棚架安全性具有管理維護責任，故委員會恐有過失致死刑事責任；另，棚架是帆船委員會會員利用港務公司的沙灘土地搭建供會員使用，帆船委員會與搭棚架會員將面臨民事求償。
此外，南市府是建物建照的審核管理監督單位，市府早有計畫拆除，如市府能充分舉證已善盡對帆船委員會安全管理棚架的監督責任，才能免除國賠責任。