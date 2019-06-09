「不要再唸了...」暴夫失控 折斷妻脊椎害癱瘓

2019-06-09

〔記者吳政峰／台北報導〕「老公不要再唸了！」陳姓女子受不了先生碎唸，說了這麼一句，先生竟抓狂用力下壓折斷她的脊椎，害她一輩子癱瘓無法行走。陳夫被士林地院依重傷害罪判刑1年8月，高等法院日前再判他應賠償妻子1120萬元。2014年案發至今，兩人未離婚。

案發5年 沒有離婚

2014年6月25日晚間9時許，35歲陳女工作後返家，見丈夫因小事持續叨唸責罵，聲音越來越大，她以「老公不要再唸了」、「趕快去睡覺」等語安撫，豈料激怒對方；陳夫先勒住她的脖子，從椅子上拽下來，再按住她的頭肩等處猛力往下壓。陳女脊椎當場骨折，送醫急救後雖撿回一命，但因脊隨損傷，從此雙下肢再也無法站立或動作，出現雙腿機能毀敗的永久性重傷害。

陳夫被判刑1年8月確定，因其有精神相關疾患，入獄之前須進入醫療處所監護3年；士林地檢署「犯罪被害人補償審議委員會」2016年決議補償陳女140萬元，但陳女終生無法行走，工作能力大幅降低，還須請人照護，經計算損失上千萬元，但陳夫拒絕賠償，雙方鬧上法院。

暴夫判刑1年8月 再判賠1120萬

高等法院指出，經診斷陳女勞動力減損59%，推估到65歲之前的無法工作損失為244萬8909元；以目前的醫療技術來看，陳女的癱瘓無法治癒，須人照護並依靠輔具才能行動，以106年北市女性平均餘命86.3歲計算，照護費應為915萬6103元。此外，陳女年僅35歲卻受此折磨，應獲精神賠償金100萬元為宜。三項加總起來，扣掉士檢核發的犯罪被害人補償金140萬元，高院判陳夫應賠1120萬5012元，可上訴。

陳夫辯稱，他自14歲開始就出現情緒暴躁易怒、衝動控制差及容易攻擊他人等行為，並非故意傷害妻子；陳並稱，事發後被關押，出獄後恐無法自食其力，妻子的求償金額太高，法官應判他減輕或免除賠償金額才對。

示意圖

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