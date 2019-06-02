人人都是修圖大師 「眼見再也無法為憑」

2019-06-02

〔記者陳薏云／新北報導〕自從智慧型手機普及，人人都是修圖大師，只要點開手機修圖APP，臉變小、身體變瘦都不是問題；隨著科技日新月異，現在就連直播都可即時套上濾鏡，長相一般的女子瞬間變成鼻挺腰瘦的女神級網美，吸引上萬粉絲追蹤、斗內（註：觀眾贊助），但常常在見到本人後感到失望，網友都笑稱：「眼見再也無法為憑！」

台灣政壇曾發生過疑似修圖被抓包的尷尬狀況，前雲林縣議員周秀月去年以自己照片製作元宵節祝賀詞，被網友發現玻璃窗投射與窗旁的她，長得不太一樣，揶揄稱：「要連鏡子裡的一起修啊！」周秀月倒是大方表示，歲月原本就會在身上留下痕跡，照片是朋友在石榴車站拍的，她沒注意到是否有修圖，就當是博君一笑。

修圖也出現了「亂象」，日本茨城縣警方曾查獲一名女直播主透過濾鏡修圖，隱藏真實年齡，在鏡頭前看似20歲小女生，透過直播自慰獲得大量粉絲，3個月賺了1400萬日圓（約390萬台幣），等到被日警掃黃查獲，發覺她其實已經58歲，本人與鏡頭前判若兩人。

直播修圖亂象屬中國最嚴重，最常見的是直播主業配美妝、保養品，網友看到直播主皮膚白皙彈嫩，紛紛掏腰包購買，沒想到有直播主誤將濾鏡關閉，痘疤、黑眼圈立刻現形，讓網友看傻了眼。

中國近期掀起直播主傳授「照騙」秘訣，以影片倒轉方式，讓直播主卸妝，除了透過鏡頭美化，以白色修容筆在鼻樑、顴骨處打亮，臉頰兩側使用深咖啡色修飾掉多餘贅肉，最高超的修容技巧則是使用膚色黏土將鼻樑墊高，透過鏡頭的平面感，讓人察覺不出異樣。

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