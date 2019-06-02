5旬婦靠P圖演偶像劇 露相被製作飆像鬼

2019-06-02

要找輕熟女 來個大齡婦

〔記者劉慶侯／台北報導〕電視偶像劇「你有念大學嗎」因劇情需要，月前透過黃姓演員經紀人要找一位年輕美女臨演扮演百貨公司櫃姐，並安排不少對戲台詞，51歲無業T婦將自己精修過的照片拿去應徵，順利獲得角色。拍攝當天，女製作人從鏡頭中看到T婦的「原形」，臉色大變、當場怒斥「像鬼一樣」，因時間上不允許換角，勉強以遠鏡頭帶過拍完。事後T婦認為受辱提告，拍攝公司趕緊以1萬1000元與她和解，總算安撫T婦撤告。

來不及換角 遠鏡頭帶過

警方調查，張姓知名女製作人負責拍攝偶像劇「你有念大學嗎」，劇中有安心亞、禾浩辰、邵翔、邱宇辰、吳品潔等主要演員。因需要一名飾演美麗華百貨公司專櫃小姐的女臨演，張女委託黃姓經紀人仲介22至35歲的美女參與拍片，櫃姐與演員還有對戲演出。

5旬婦好受傷 怒告劇組

黃男透過網路應徵選角，T婦自取假名和出生年月日，附上精心P圖的照片報名，成功獲得演出機會。

開拍當天T婦抵達美麗華，張女看到漂亮櫃姐的真面貌嚇一跳，忍不住爆出一句「像鬼一樣」；張女一度拒拍，但因場地已向百貨公司借用，且拍片的時間不多，最後勉強刪去T婦台詞，並用遠鏡頭帶過。

T婦認為受委屈，不僅公然被人侮辱，還導致她心理創傷，一度想輕生，就醫後對劇組一干人員提出妨害名譽等告訴。

警詢時張女否認指控，指稱她透過黃男找年輕女臨演，但T婦看來年紀太大，與節目訴求不符，一時無法替換只得勉強拍攝。

黃男供稱，T婦用假的資料和照片應徵，事後對方找上勞動局進行勞資爭議調解，他才得知T婦真實年齡是51歲，認為T婦一開始就不誠實，以致影響劇本訴求，也影響他演員經紀人聲譽。

公司賠11000元 婦撤告

警方檢視照片等證物，認為T婦應徵照和本尊真的「差很大」，將全案函送檢方偵辦。

拍攝公司為免雙方糾纏帶來困擾，最後拿出1萬1000元與T婦和解，T婦撤告。

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