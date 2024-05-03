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開處方籤讓成癮者領「使蒂諾斯」 北市青山診所醫師陳維礎80萬交保

青山診所醫師陳維礎。（資料照）

青山診所醫師陳維礎。（資料照）

2024/05/03 10:09

〔記者王定傳／台北報導〕台北市開設青山診所醫師陳維礎、無醫師執照的兒子陳大維及另名醫師郭仲華於2019年起，每月陸續開出百張管制藥品「使蒂諾斯」的處方籤，轉售給成癮或有需求的患者，再到藥局領藥。台北市衛生局清查發現異常，函請台北地檢署偵辦。北檢昨指揮台北市調查處等單位，將陳維礎等5人約談到案，今訊後依偽造文書罪嫌，諭令陳維礎80萬元交保。

至於陳大偉未具醫師資格，卻違法幫父親開立處方箋，涉違反醫師法及偽造文書等罪，60萬元交保，郭仲華20萬元交保，陳維礎的女兒請回，至於配合診所的康林藥局負責人蕭宏安，30萬元交保。

據悉，台北市衛生局清查發現陳維礎所開設的診所，每月開出上百張「使蒂諾斯」處方箋，且均為自費看診，規避健保局管制，將案件函送台北地檢署偵辦。

檢調查出，陳維礎聘請郭仲華一同看診，涉嫌從2019年起至2021年為止，每個月開出上百張「使蒂諾斯」處方箋，供成癮患者領藥牟利；陳的兒子陳大偉，無醫師執照，卻也利用其父親名義開出處方箋。

台北地檢署昨指揮調、警兵分6路進行搜索，約談陳維礎一家三口、郭仲華及蕭宏安等到案，今訊後分別諭令交保或請回。

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