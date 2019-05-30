海軍本月第2起／上校艦長非禮女軍官 精蟲衝腦 丟官列汰除

2019-05-30

〔記者涂鉅旻／屏東報導〕國防部正進行「漢光35號」演習，海軍濟陽級巡防艦「鳳陽艦」呂姓上校艦長卻因踩男女關係「紅線」丟官！海軍艦隊指揮部昨表示，呂姓艦長因「酒後失序肇生違法案件」，被解除艦長職務並移送法辦，未來將列汰除名單。雖軍方未明言呂的觸法情節，但據了解，呂姓艦長日前飲酒後，欲對女性下屬有非禮之舉，致遭撤職及送辦。

另一名唐姓前艦長婚外情遭解職

這是海軍本月第2起一級艦長因男女關係而丟官的案例，海軍艦隊指揮部5月3日表示，成功級巡防艦「成功艦」唐姓前艦長因發生婚外情糾紛，遭解職並面臨汰除。而對於「鳳陽艦」的受害當事者，海軍已將其調離現職，傾力輔導和協助，未來將持續強化全軍性別教育的宣導與施行。

軍方官員表示，由於此案已進入司法程序，為遵守法令並保護另一名當事者，對於呂姓上校違法細節不便多做評論。但據了解，呂姓艦長是在上週操演後，為慰勞艦上官兵，舉辦餐會並在席間與官兵飲酒，未料酒後圖謀不軌，欲對一名基層軍官進行違反性別分際之事，肇生違法事件。

海軍司令震怒祭出處置

據了解，海軍司令黃曙光上將得知此事後相當氣憤，採「零容忍」原則迅速祭出處置。海軍艦隊指揮部昨表示，經主動調查此案，呂姓上校「酒後失序肇生違法案件屬實」，嚴重斲喪軍譽，因此解除其艦長職務，移法偵辦。

海軍艦隊指揮部表示，海軍自2017年起實施「清流專案」，針對犯法及重大違紀人員，不分階級高低一律汰除，絕不包庇，以端正風氣，確保單位純淨與安全。

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