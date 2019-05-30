霸氣馬祖海巡 押中國船把砂全吐回

2019-05-30

保護國土 寸土都不准帶走

〔記者林欣漢／綜合報導〕馬祖海巡隊日前在連江縣莒光蛇山外海2.2浬處，查獲中國籍抽砂船「海盛655號」越界盜採砂石，在我國巡防艇及特勤人員押解下，昨天重返盜採地點，將盜取的1000噸砂石卸回海中；馬祖海巡隊表示，中國抽砂船越界抽砂，一點一滴破壞海域生態，造成國土流失，「1公克的國土資源都不准帶走！」

35噸海巡扣回3千噸盜砂船

海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊副隊長李志平指出，5月22日下午接獲通報，指莒光蛇山外海2.2浬處發現可疑目標，線上巡邏的巡防艇3538艇趕往查看，當場查獲3000噸的「海盛655號」正在盜採砂石，雖然我方巡防艇只有35噸，但執法行動毫不畏懼，趨前取締並強制登船錄影蒐證，逮捕船長等9人，押回南竿福澳港偵辦，依刑法加重竊盜罪移送連江地檢署。

千噸砂 花1個多小時卸回

昨天上午10點多，馬祖海巡隊押解「海盛655號」重返盜採地點，將盜取的1000噸砂石卸回海中，歷時1個多小時；李志平表示，這是馬祖海巡隊今年查獲的第二艘中國非法越界抽砂船，前一艘「鴻達51號」已在日前被地檢署沒收並拍賣4819萬元，繳給國庫。

馬祖海巡隊指出，中國抽砂船越界抽砂愈來愈猖獗，不但造成海洋生態浩劫、影響航道安全，更嚴重的是造成國土流失，導致馬祖海岸線不斷退縮，面對中國抽砂船貪婪的行徑，馬祖海巡隊絕不寬貸，嚴正執法守護馬祖海域、保育海洋環境並固守藍色國土。

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