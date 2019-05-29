遠雄法律顧問白手套 被爆無牌招攬訴訟

2019-05-29

〔記者黃捷／台北報導〕遠雄人壽掏空案「白手套」李克毅，日前被台北地檢署認定為共犯交保，立委黃國昌在李交保隔天揭露李是金融圈騙子，昨又有知情人士加碼爆料，指李根本未具我國律師資格，卻四處承攬各大金融訴訟，已遭人檢舉涉違反律師法，由台北地檢署偵辦中。

違律師法 北檢偵辦李克毅

2008年，遠雄人壽欲購入台北市松高路的集團總部大樓，李克毅當時身為遠雄法律顧問，以香港「聯升財務有限公司」名義收取遠雄4.45億元佣金，逃漏綜合所得稅4千餘萬元，高院2016年依違反稅捐稽徵法判他1年6月，緩刑4年。

北檢追查發現，部分佣金回流至趙藤雄及其次子趙信清身上，涉嫌掏空遠雄人壽，本月17日突襲搜索，約談趙氏父子及李克毅，檢察官原諭令李以500萬元交保，但李湊不出來，改以150萬元交保。

立委黃國昌18日在臉書上指李持有布吉納法索護照，可能潛逃，20日再揭露李曾任「安多利證券投資信託」監察人，對外表示曾任台北地檢署檢察官、遠雄董事長室法律顧問等經歷，經查李無律師資格，更沒當過檢察官，「根本是欺騙社會的王祿仔仙」。

立委控「欺騙社會王祿仔仙」

有知情人士昨爆料，指李與律師謝進益合夥經營「日恒國際法律事務所C&R INTERNATIONAL LAW OFFICE」，C是李克毅Calvin Lee、R是謝進益Reggie Hsieh，兩人共同承攬多起訴訟，但李並無台灣律師資格，已涉違反律師法。

日恒承攬的訴訟包括仁濟院都更案、名模林若亞補稅案。都更案中，李克毅曾以住戶委任律師身分受訪；補稅案中，承審法院聲請釋憲獲准，大法官認定違憲，讓林抗稅成功，判決書中記載的委任律師是謝進益，林卻在臉書上發文感謝李克毅。

此外，全球最大保麗龍（發泡聚苯乙烯）廠「見龍化工」創辦人廖有章過世後，其兩子為爭產對簿公堂，廖的次子、台灣和橋公司董事廖文鐸也與日恒合作，拉攏年邁母親及父親生前親友加入戰局；雙方竟約定，若把胞兄廖振鐸趕出經營團隊、受刑事追訴，就會支應酬勞，代表日恒簽約的就是李克毅。

趙藤雄律師表示不認識李

對此，日恒昨指李已離職，會替記者留話給謝進益，但截稿前未收到回覆；趙藤雄委任律師葉建廷則表示不認識李，基於偵查不公開原則，不便透露案情。

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