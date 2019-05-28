不想當兵鬧自殺 少將溫情喊話勸下來

2019-05-28

〔記者張瑞楨／台中報導〕在高雄市阿蓮區戰車營服役的吳姓志願役士兵，昨天晚上收假，他卻不想繼續當兵，卻又擔心逃兵會被送交軍法審判，昨天中午在入住的旅館8樓，坐在窗台上，雙腳懸空鬧自殺，警方接獲報案，聯繫吳男的長官與父母親，連陸軍十軍團的少將，都到場勸導他，他才悻悻然自己走下窗台，結束這場為時約2小時的鬧劇。

中市警局六分局西屯派出所昨天上午11時接獲通報，指位於逢甲大學附近西屯區福星北三街的旅館，有人想要跳樓輕生，員警到場發現，23歲的吳姓志願役士兵，把腳懸空在旅館8樓的窗台外，人就坐在窗台上。

警方與中市消防局救護人員不敢貿然把他拉下來，擔心他跳樓，或於警方拉人時意外墜樓，消防局又因巷弄狹小，無法部署氣墊，雲梯車也無法駛入，警方只好順從他的意思，電告父母與部隊長官到場。

簽志願役 明年1月退伍

他訴苦說，他簽下志願役士兵，已經服役3年餘，預計明年1月可以退伍，役期僅剩下約8個月，這兩天他休假，昨天晚間收假，隨著收假時間的逼近，自稱「不想當兵」的他，心情愈來愈差，又擔心逃兵會被判軍法，遂坐在旅館窗台發愁，警方通知住在台南的吳男父母，還有在高雄阿蓮區的部隊長官，包括吳男的連長，還有十軍團的一位少將，陸續馳抵現場，給他溫情喊話，約2個小時後，吳男才自己走下窗台。

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