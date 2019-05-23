日食一餐充飢／2屋贈兒遭拒養 殘障母討回房產

2019-05-23

〔記者王俊忠／台南報導〕吳姓身障婦人2年前先後把位於台南市安南區、安平區的兩處房地產贈與謝姓兒子，沒想到兒子拿到房地卻不奉養她，連與女友吵架也怪罪是她害的，甚至讓殘障母親僅靠每月4千元殘障補助過活，吳婦一天只能吃1餐度日。吳婦傷心不已，向法院訴請撤銷贈與房地產給兒子，法官判准。

吳婦主張，2017年11月初與2018年4月初，先後把位於南市安南區的透天厝及安平區的一棟大樓住所贈給兒子，不料兒子取得兩處房地所有權後，未對她履行扶養義務。

不孝兒飆罵「要死快去」

吳婦哀怨告訴法官，名下已無財產、平時無收入，只靠每月4千元殘障補助、每天只能吃1餐度日。兒子2018年8、9月間與女友吵架，怪罪是她居中破壞，曾以口頭、電話及簡訊對她飆罵三字經，以及「要死快去」、「沒資格做人母親」等粗話。

吳婦痛訴，兒子恐嚇她，若不通知其女友跟兒子聯絡，就要搞掉房地產，讓她無法居住，或到女友家抓人放火、找女友父親輸贏等；她認為兒子太不孝，且有刑法故意侵害行為，依民法規定請求撤銷對兒子的兩處房地產贈與。

吳婦提出與兒子、兒子女友間的手機簡訊對話內容作為佐證；台南地院法官傳訊謝男，謝未出庭，也不提說明書狀，法官認定吳婦的主張是事實，判謝男要把兩處房地產登記移轉給母親，還可上訴。

討房產示意圖

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