鳥賊吃狗糧 主人掛老鷹風箏嚇阻

2019-05-22

〔記者江志雄／宜蘭報導〕住宜蘭市的曾姓社工員於住家2樓陽台養狗，近來小狗「班班」食量增為原來的3倍，一天吃掉3碗飼料，卻沒有增胖，正納悶時，昨無意間發現竟是結伴而來的白頭翁、八哥飛來偷食。狗主人不想傷鳥，乾脆在陽台懸掛老鷹造型風箏「欺敵」，嚇唬不速之客。

白頭翁、八哥飛來偷襲

曾先生在住所2樓陽台飼養一隻瑪爾濟斯小型寵物狗，過去一天食量約1碗飼料；近幾個月來，碗內飼料每天上午就吃光光，曾男原以為愛犬胃口大開，逐漸加量到一天放3碗。半年後，發覺愛犬仍維持原有體重，他不時狐疑：「到底吃到哪兒去了？」

曾男昨天起個大早，想為「班班」添加飼料，沒想到竟目擊白頭翁、八哥呼朋引伴，成群飛來陽台吃飼料，進食時不慌不亂、十分從容，似乎把他的陽台當成自己家，「班班」則坐在一旁看著飼料被吃。他趕緊拍下畫面，感到好氣又好笑。曾先生自嘲：「終於看到真相，原來是你（指小狗）都在宴客！」

成效如何？ 過幾天揭曉

為了不影響採光和通風，曾男不做阻隔設施，想到假人欺敵橋段，把家中老鷹造型的大型風箏拿出來繫在2樓陽台；他打趣說，雖然是假老鷹，但看起來很逼真，是否有欺敵之效，幾天就能揭曉。

宜蘭縣動植物防疫所所長蘇文甲表示，野生鳥類對聲光敏感，有農民放鞭炮驅鳥，也有人在農田插旗，旗幟隨風飄揚產生的光影、聲音也能嚇阻；至於單純掛老鷹造型風箏，成效有待觀察。

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